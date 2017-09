Tag der Stiftungen: Mehr als 4.000 Stiftungen in Bayern

Am bundesweiten »Tag der Stiftungen« am 1. Oktober präsentieren Stiftungen in ganz Deutschland ihre gemeinnützige Arbeit. Nur ein kleiner Teil der Gesellschaft wisse, was Stiftungen über Jahunderte für die Gesellschaft leisteten, teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen mit. Der Aktionstag biete Stifterinnen und Stiftern die Gelegenheit, Einblicke in ihre Arbeit, Projekte und Ideen zu geben.