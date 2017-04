Turm der Regensburger Dreieinigkeitskirche wieder geöffnet

Es sind genau 157 Stufen, vorbei an Glocken und niedrigen Balken, dann ist das Ziel erreicht: der höchste begehbare Balkon der Stadt, 34 Meter über der Altstadt. Er ist gar nicht so hoch – das Ulmer Münster ist fast dreimal so hoch –, aber der Blick ist attraktiv, »weil man Kontakt zur Dachlandschaft hat und trotzdem einen faszinierenden Rundblick über die schöne Altstadt«, sagt Klaus-Peter Rueß.

Nur die Donau ist nicht zu sehen

Er ist einer von etwa 20 Menschen, denen es zu verdanken ist, dass der Dreieinigkeitskirche aufs Dach gestiegen werden kann. Das Türmerteam hat am 1. April 2017 wieder seine Arbeit aufgenommen. Und der Aufstieg lohnt sich. Von oben sieht man zu den benachbarten Türmen, zu den Hängen des Oberpfälzer Juras bis in den Gäuboden hinein, der sich zu Füßen des Ruhmestempel Walhalla weitet. »Nur die Donau, die sieht man nicht. Sie verschwindet gleichsam hinter dem Häusermeer«, sagt Rueß.

Nach Meinung des katholischen Bischofs Rudolf Voderholzer ist das Schönste am Turm aber der Blick auf den Dom und natürlich auf die Neupfarrkirche, die davor ihre Türme in den Himmel reckt. Einige Hundert Höheninteressierte kommen am Tag. Beim Katholikentag im Mai 2014 waren es tausend am Tag.