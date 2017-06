UN-Spiel: Neuendettelsauer Gymnasiasten holen Auszeichnung

Die Mittelfranken sprachen gut in der Ferne. Die Model United Nations (MUN) zeichneten sie in der Kategorie High School für herausragende Fremdsprach-Leistungen aus. Bei einer MUN simulieren Schüler und Studierende internationale Konferenzen und schlüpfen in die Rolle von Diplomaten. Die Delegation des Laurentius-Gymasiums vertrat in New York die Interessen von Papua-Neuguinea – aus guter Tradition; schließlich wurzelt in Neuendettelsau die bayerische Mission, die sich seit über 130 Jahren auf der Inselhälfte nördlich von Australien engagiert. Laurentius hat seit Beginn seiner MUN-Tätigkeit 2011 aber auch schon andere Staaten vertreten.

In Schulseminaren (für G8-Kenner: »P« und »W«) hatten sich die neun Jugendlichen auf ihre Mission vorbereitet. Und nicht nur sie. An den ersten innerfränkischen MUN-Runden nahmen weitaus mehr Laurentier teil. Wer mitmacht, »verbindet politisches Interesse mit der Motivation, andere Länder kennenzulernen und seine englischen Sprachkenntnisse auszubauen«, erläutert Lehrerin Edith Hübner.