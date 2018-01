Uraufführung der Oper »Die Banalität der Liebe«

Diese Liebesgeschichte, die Unmöglichkeit deutsch-israelischer Beziehung verhandelt die Komposition in ihrem Stück. »Während des Komponierens ist mir klar geworden, dass ich Klage führen will gegen mehrere Protagonisten in der Oper.« Sie alle trügen Verantwortung an der zerstörerischen Kraft dieser Beziehung: Heidegger, weil er ein Nazi war. Adolf Eichmann, weil er ein Massenmörder war, und mit ihm die Deutschen. Aber auch gegen die Kirche, die moralische Instanz der Gesellschaft, die nichts gegen die Nazi-Verbrechen getan habe, trifft Schuld, sagt Milch-Sheriff. Der israelische Chefankläger im Eichmann-Prozess, Gideon Hausner, trägt auf der Bühne eine Papstrobe. Er schlüpft in die Rolle, die der Kirche zukomme.

Arie mit Wagner-Anklängen

Ferner führe sie Anklage gegen die Juden selbst, weil sie der Faszination erliegen, »die die deutsche Kultur, Musik, Lyrik auf uns ausüben«. Davon habe sie eine Arie komponiert, mit zahlreichen Wagner-Anklängen. »Darin führe ich Klage gegen mich, gegen alle Juden, die ihre Mörder lieben und die deutsche Kultur weiterlieben werden«, sagt Milch-Sheriff.

Bliebe nur noch das Publikum, das über die Geschichte richten könnte. Doch auch gegen die Zuschauer werde Klage geführt, weil sie eine Veränderung weder fordern noch befördern. »Wir brauchen einander, um produktiv und kreativ zu sein«, sagt Milch-Sheriff. Ohne diese Einsicht gebe es keine Zukunft. Das sei die Tragik dieser Beziehungsgeschichte zwischen Deutschen und Juden.

Zeichen des Muts

Bis vor Kurzem konnte man Arendts Bücher in Israel nicht lesen, sie wurden nicht übersetzt. »Die Banalität des Bösen«, ihre Protokolle des Eichmann-Prozesses aus den 1960er-Jahren, wurden vom Judentum boykottiert. Seit etwa fünf Jahren wandle sich das Bild von ihr. Arendt werde in Israel beachtet. Ihre Schriften über den Totalitarismus würden seit Trumps Regierungsantritt rezipiert.

Das Auftragswerk für Regensburg sei »ein Zeichen des Muts«, sagt Sheriff. Eine Delegation von 50 Israelis komme nach Regensburg – in die Stadt, in deren Geschichte zwei Judenpogrome stattfanden und wo jetzt in Zeiten des zunehmenden Antisemintismus eine Synagoge errichtet wird. Am Holocaust-Gedenktag feiert das Stück Premiere. Ella Sheriff: »Es gibt keinen besseren Tag dafür.«