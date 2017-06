Versöhnungskirche Dachau wird 50 Jahre

Glück hatte die Versöhnungskirche nicht nur mit ihrem Architekten Helmut Striffler, der ihr eine zeitlos wirksame Gestalt gab, sondern auch mit ihren Pfarrern und Diakonen.

Herbert Römpp machte 1967 als erster fester Mitarbeiter den schwierigen Anfang. Der junge Diakon knüpfte Kontakte zu den KZ-Überlebenden, die im Museum der Gedenkstätte arbeiteten, und bot Führungen für Schulklassen an – bis heute ein Kernstück der evangelischen Arbeit in Dachau.

Doch Römpp arbeitete nicht nur in der Versöhnungskirche, er wohnte auch dort, in den heutigen Büroräumen. »Ich habe das damals nicht als emotionale Belastung empfunden«, erinnert sich der heute 77-Jährige. Als idealistischer junger Mann habe er einen sinnvollen Beitrag zum Frieden leisten wollen. Ihm sei klar gewesen, dass er mit der Versöhnungsarbeit in Dachau in seinen zwei Dienstjahren nicht fertig werden würde. »Ich habe halt damit angefangen«, sagt er lakonisch.

Es war wohl diese Unbefangenheit eines damals 27-Jährigen, der selbst von Kriegserlebnissen verschont geblieben war, die die Quadratur des Kreises möglich machte: Das Leid von Hinterbliebenen, die Horrorgeschichten von Überlebenden prallten in Dachau ungebremst auf den Verdrängungsreflex der Gesellschaft und die Holocaust-Leugnungen von Altnazis und Mitläufern. »Ich war konfrontiert mit dem Leben nach dem Holocaust mit all der Traurigkeit, dem Mitleid, der Hoffnung und Ignoranz, derer Menschen fähig sind«, fasst Römpp seine Zeit in Dachau zusammen.

Mit den Pfarrern Christian Reger und Hans Ludwig Wagner folgten bis 1984 zwei Männer, die selbst Opfer der Nazis geworden waren und den schwierigen Anfängen der Erinnerungsarbeit eine natürliche Autorität verliehen: Reger erlitt als Häftling Nummer 26661 im »Pfaffenblock« von Dachau vier Jahre lang den Terror des Konzentrationslagers; Wagner floh, als »Volljude« eingestuft, 1938 nach Kanada. Christian Reger wohnte während der Sommermonate ebenfalls in der Kirche und legte den Grundstein für das noch heute vertrauensvolle Verhältnis zum Kloster Karmel: Jeden Tag nahm er an den Gebets- und Mahlzeiten der Schwestern teil. Wagner wiederum etablierte 1982 den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst und rückte die vergessenen NS-Verfolgten in den Blick: Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten.