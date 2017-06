Wandern statt chillen: Evangelische Jugendliche erleben besondere Pfingstfreizeit

Miri hat große, hässliche Blasen an den Fersen, Kai laufen am dritten Abend ständig Tränen über das Gesicht. Aber das sind schon fast die einzigen Beschwerden, die man den wandernden Jugendlichen ansieht. Neue Wanderschuhe nicht eingelaufen, und starker Heuschnupfen – solche Unbill passiert schon mal, wenn man fünf Tage draußen unterwegs ist und sich auf frisch gemähten Wiesen zum Nachtlager niederlässt.

»Geh mit Gott, aber geh«, so lautete das Motto der Pfingstfreizeit der Evangelischen Jugend. Der frisch gebackene Diakon Sebastian Leßner hatte die Idee. Er ist in Deggendorf daheim und mit einer halben Stelle für die Jugendarbeit im Donaudekanat zuständig. »Privat habe ich das schon einmal gemacht«, erzählt er, und auch gleich von den ungläubigen und neugierigen Reaktionen, »so etwas wirklich durchzuziehen«.

Landschaft und Wetter sind ein Erlebnis

»Läuft alles super«, sagt er nach drei Tagen. Die Gruppe sei klein genug, dass es bei der Rast eine gemeinsame Gesprächsrunde gebe, und sich keine Gesprächsinseln bilden oder gar Grüppchen absondern. Und die anfänglichen »Impulse« braucht er nicht mehr zu geben, die Jugendlichen erzählen am Lagerfeuer von selbst von ihren »Highlights«, ja, es sprudelt nur so aus ihnen heraus.

Sie hätten sich noch nie so frei gefühlt, berichten Sarah und Miri. »Du läufst in der Gruppe, oder auch mal mit etwas Abstand für dich, bist ganz in der Natur, und ganz bei dir!«, schwärmen sie. Vincent erzählt vom Gefühl, die klobigen Schuhe abzustreifen und zu schwimmen – »wie schwerelos, das ist mir noch nie so aufgefallen!«. Gleich am ersten Tag seien sie in ein Gewitter geraten, auf die Blitze folgte sofort der Donnerschlag. Das hätten sie so hautnah noch nie erlebt, »voll krass!«. Den Weg zu finden oder sich auf das abendliche Ziel zu einigen, sei nie ein Problem gewesen. Wenn sich jemand schwer tue, etwa wegen Blasen an den Füßen, werde eben früher Halt gemacht.