Warum die Nationalsozialisten viele Kirchen nach Luther benannten

Wie sehr Luther während der Zeit des Nationalsozialismus vereinnahmt wurde, macht der Pfarrer am Beispiel des Deutschen Luthertags 1933 deutlich. Der Wittenberger Superintendent Maximilian Meichßner deutete das Wirken des Reformators damals so: »Es ist eine Fügung Gottes, daß Luthers 450. Geburtstag in eine Zeit fällt, die in der deutschen Geschichte nur mit der Reformationszeit zu vergleichen ist. Es ist eine Fügung Gottes, daß Dr. Martin Luther uns wieder lebendig wird in einer Zeit völkischen Erwachens. Luther steht vor uns als deutscher Mann (…) Es ist eine Fügung Gottes, daß Dr. Martin Luther uns wieder lebendig wird in den Tagen Adolf Hitlers. Wir haben heute wieder offene Augen bekommen für das, was für ein Volk ein von Gott berufener Führer bedeutet.«

»Diese Narbe geht nicht weg«

Ähnliche Worte fand Wilhelm Fahrenhorst, Bundesdirektor des »Evangelischen Bunds zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen«: »Träfe Martin Luther Adolf Hitler, so würde er ihm die Hände drücken und sagen ›Dank dir, du deutscher Mann! Du bist Blut von meinem Blut, Art von meiner Art. Wir beide gehören eng zusammen!‹«

Martin Luther kann sich posthum nicht gegen Vereinnahmung und Deutung wehren. Es gelte jedoch stets aufzupassen, den Reformator und die Reformation nicht für eigene und gesellschaftspolitische Anliegen zu instrumentalisieren, warnt Jochen Teuffel.

Wie man allerdings mit der Benennung einer Kirche nach dem Menschen Martin Luther umgeht, ist für den Pfarrer eine schwierige Frage: »Was Luther für die Lehre getan hat, kann ich ihm nicht hoch genug anrechnen. Seine antisemitischen Äußerungen, die zum völkischen Lutherbild führten, kann man aber nicht stehen lassen. Diese Narbe bekommen wir nicht weg.«