Was sich hinter geschlossenen Türen verbirgt

Timmy Joe Schlesinger (20) fällt eine Menge zu dem Lied ein. Er ist Vorsitzender der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden und stößt gerne Türen auf. »Einen Blick werfen in etwas, was man nicht greifen kann, was aber da ist«, sagt er. »Wie könnte eine tolerante und offene Gesellschaft aussehen? Was könnte man dafür tun, damit sie es wird?«

Beim Kunst- und Kulturprojekt der Dekanatsjugend geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft. 95 Thesen schlug Martin Luther 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche und initiierte die Reformation. 95 Türen wollen die Jugendlichen bis zum Jugendfestival am 1. und 2. Juli 2017 im Max-Reger-Park in Weiden präsentieren und Bewegung ins Dekanat bringen.

Bei den Vorüberlegungen spielte das Wort »Protestieren« eine Rolle. Es müsse nicht negativ besetzt sein. »Eigentlich bedeutet es: für etwas einstehen und tätig werden«, sagt Schlesinger. Luther habe ja auch »einen neuen Zugang zum Himmel freigelegt mit der Reformation«.

Team-Building gefragt

Ziel der Aktion sei es, möglichst viele unterschiedliche Menschen zu erreichen – auch Menschen, »die nicht aus dem kirchlichen Kosmos stammen«. Sie sollen gemeinsam überlegen, diskutieren und kreativ werden. Eingebunden ist die Aktion in die bayernweite Kampagne »Reformation reloaded«.

Die Teilnehmer kommen aus allen Regionen des Dekanats. Der Weidener Kirchenvorstand war schon Ende April aktiv. Unter Anleitung des Künstlers Udo Binder wurden Ideen in die Tat umgesetzt.