Wenn Theologen friedlich streiten

Unterschiede treten allerdings auf, wenn es um die Frage der Sünde und Erbsünde geht. Sie hatte auch Martin Luther in tiefe Verzweiflung gestürzt. Seine Erkenntnis: Zur Anthropologie des Menschen gehöre »der Hang zum Bösen«. Ein Getaufter bleibe »gerecht und Sünder zugleich«, konstatierte Martin Hailer für die evangelische Seite. Der Mensch könne sich daraus nicht selbst befreien und sei zeitlebens auf Gottes Gnade angewiesen. Laut katholischem Verständnis hingegen entreißt die Taufe vollends aus den Sünden. Alle Verstrickung in Schuld werde durch die Taufe aufgehoben.

Grundlegende Differenzen bestehen allerdings bis heute beim Papstamt. Die Kirchen der Reformation lehnen ein von einer Person ausgeübtes Kirchenleitungsamt mit absoluten Rechtsbefugnissen (»Unfehlbarkeit des Papstes«) ab, wie es die katholische Kirche 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil als Dogma verkündet hat.

Die katholische Seite räumte ein, dass das Papstamt sich nicht direkt aus der Bibel ableiten ließe. »Das Papstamt ist kein Stiftungsakt, sondern ein geschichtlicher Gründungsprozess«, sagte Klausnitzer. Ihmzufolge wäre viel gewonnen, wenn auf protestantischer Seite eine Diskussion darüber einsetzte, ob es sich dabei nicht um eine evangeliumsgemäße und legitime Traditionsbildung handle.

Die evangelischen Theologen deuteten an, dass der Papst möglicherweise als so etwas wie der Sprecher der ganzen Christenheit verstanden werden könnte. Seine Befugnisse dürften aber nicht die Gleichheit und Würde aller Gläubigen beeinträchtigen. »Ein Ehrenprimat ginge in der evangelischen Kirche nur ohne juristische Sondervollmachten«, erklärte Hailer.