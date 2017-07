WG in der Christuskirche in Landshut

Ist das die Zukunft der Kirche? 26 Jugendliche wohnen für eine Woche in der evangelischen Christuskirche in Landshut. Das ist eine besondere Art des Zusammenlebens. Wenn in dieser Woche auch noch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vorbeischaut, erhält das zwanglose Beisammensein etwas Visionäres.