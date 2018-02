Wie Egli-Figuren Therapien und Bildung unterstützen

Ein biegsames Sisalgestell gibt der Figur ihre Grundstruktur. Am Gestell sind auch die Bleifüße und die beweglichen Hände angebracht. Die Bleifüße sorgen für einen festen Stand, auch auf einem Bein.

Die Wahl der Figuren-Bekleidung steht dem "Schöpfer" einer Figur frei. Soll die Figur zur Erarbeitung biblischer Geschichten eingesetzt werden, so würde man auf einfache Stoffe und Muster zurückgreifen, die der Bekleidung zu dieser Zeit und an diesen Orten am ehesten entsprechen.

Kunsthandwerklicher Prozess

Der Kopf wird zugeschnitten, geschliffen und modelliert. Das Sisalgestell wird umwickelt, um deutlichere Körperkonturen zu erhalten, und der genähte, gestopfte Körper vollendet den Rohbau der Figur. In einem längeren kunsthandwerklichen Prozess mit Anforderungen an Grundkenntnisse im Nähen wird die Figur mit hautähnlichem Stoff überzogen und erhält Haar aus Fellperücken. Zum Schluss kommen Hemden, Kleider und Tücher nach Farbvorstellung der Teilnehmer und der Zeit, die sie damit ausdrücken wollen. Zu biblischen Zeiten sind das eher einfache Stoffe.

"Nein, die Beine sind mir zu klobig", kritisiert Lydia Heyn, was ein Aufstöhnen einer Teilnehmerin zur Folge hat. Also noch mal die eng genähte Kleidung hinunterzuppeln und nachwickeln. "Die Figur soll uns doch auch morgen noch gefallen", setzt die Kursleiterin hinzu. Der Nikolaus und das Jesuskind werden ihre Verwendung finden, so viel ist sicher. Auch wenn sie keine Augen haben.