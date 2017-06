Pfarrer Küstenmacher: Wie schützen sich Pflegende vor Burnout?

Leben nach dem GNADE-Prinzip

Der Zeigefinger schließlich setze Ziele: Was will ich erreichen? Der Mensch neigt laut Küstenmacher zur Unterschätzung guter Entwicklungen in der Welt, »Limbi« sei Zweckpessimist angesichts der vielen schlechten Nachrichten. Gerade Christen dürften diesen Wettbewerb der »bad news« nicht mitmachen. Stattdessen sollten sie nach dem GNADE-Prinzip handeln: »Glaube nicht allen deinen Erwartungen«. Christen sollten darüber reden, was sie selbst in ihrem Umfeld ändern könnten.

Der Daumen ist das Symbol für Liebe und Dankbarkeit. Oft sei die tiefe emotionale Verbindung von Menschen – in der Ehe, im Arbeitsumfeld, im Privaten – nur verborgen unter der Oberfläche. Die »Limbis« aller Menschen, auch einer Dienstgemeinschaft, seien verbundener als angenommen. Rückbesinnung darauf helfe. »Limbi liebt Sie«, meint Küstenmacher: »Und er liebt Menschen, die pflegen.«