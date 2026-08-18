Das Oktoberfest wird auch 2026 kein günstiges Vergnügen. Die Maß nähert sich der Marke von 16 Euro, ein halbes Hendl kostet in vielen Zelten deutlich mehr als 17 Euro. Besonders für Familien summieren sich Essen, Getränke und Fahrgeschäfte schnell zu einem dreistelligen Betrag. Wir zeigen, was der Wiesn-Besuch kostet – und wie sich sparen lässt.

Vom 19. September bis 4. Oktober 2026 wird auf der Münchner Theresienwiese das 191. Oktoberfest gefeiert. Der Eintritt auf das Festgelände und in die Bierzelte ist grundsätzlich kostenlos. Bezahlt werden muss allerdings für fast alles, was den Wiesn-Besuch ausmacht: Essen, Getränke, Fahrgeschäfte und Souvenirs.

Bierpreise 2026: Die Maß nähert sich 16 Euro

Die Maß Festbier kostet 2026 zwischen 14,80 und 15,90 Euro. Damit steigen die Preise gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 2,38 Prozent. 2025 lag die Spanne noch zwischen 14,50 und 15,80 Euro.

In den großen Festzelten bleibt allein die Augustiner-Festhalle unter 15 Euro. Am teuersten ist die Maß im Armbrustschützen-Festzelt, in der Bräurosl und im Löwenbräu-Festzelt.

Bierpreise in den großen Festzelten 2026

Festzelt Preis pro Maß 2026 Armbrustschützen-Festzelt 15,90 Euro Augustiner-Festhalle 14,90 Euro Bräurosl 15,90 Euro Fischer-Vroni 15,75 Euro Hacker-Festzelt 15,80 Euro Hofbräuhaus-Festzelt 15,80 Euro Käfer Wiesn-Schänke 15,80 Euro Löwenbräu-Festzelt 15,90 Euro Marstall 15,80 Euro Ochsenbraterei 15,80 Euro Paulaner-Festzelt 15,80 Euro Schottenhamel-Festhalle 15,80 Euro Schützen-Festzelt 15,80 Euro Kufflers Weinzelt 18,40 Euro (1 L Weißbier)

Etwas günstiger ist das Bier in einzelnen kleineren Betrieben. Am Familienplatzl kostet die Maß 14,80 Euro, im Wirtshaus im Schichtl 14,90 Euro. Die vollständige Übersicht veröffentlicht die Stadt München auf der offiziellen Oktoberfest-Seite.

Auch Wasser, Spezi und Limonade werden teurer

Wer keinen Alkohol trinkt, kommt nicht automatisch wesentlich günstiger davon. Ein Liter Tafelwasser kostet 2026 durchschnittlich 11,13 Euro. Für einen Liter Spezi werden im Schnitt 12,84 Euro verlangt, für Limonade 12,35 Euro.

Zum Vergleich: 2025 kostete der Liter Wasser durchschnittlich 10,95 Euro, Spezi 12,48 Euro und Limonade 12,11 Euro.

Sparen lässt sich an den zehn kostenlosen Trinkwasserbrunnen auf dem Festgelände. Dort dürfen Besucher mitgebrachte bruchsichere Gefäße auffüllen. Glasflaschen sind nicht erlaubt. Gefüllte Flaschen dürfen zudem nicht mit in die Festzelte genommen werden.

Die Brunnen befinden sich unter anderem bei Toilettenanlagen, am Familienplatzl, am Esperantoplatz und auf der Oidn Wiesn.

Hendl, Brezn und Kaiserschmarrn: Das kostet das Essen

Anders als bei den Getränken gibt es keine zentrale offizielle Preisliste für Speisen. Die Preise unterscheiden sich je nach Zelt und Gericht erheblich.

Nach den bislang veröffentlichten beziehungsweise zusammengestellten Speisekarten kostet ein halbes Hendl in vielen großen Zelten zwischen 17 und 20 Euro. Einzelne Beispiele:

Festzelt Preis für ein halbes Hendl 2026 Armbrustschützen-Festzelt 17,00 Euro Augustiner-Festhalle 17,20 Euro Bräurosl 17,50 Euro Hacker-Festzelt 17,50 Euro Löwenbräu-Festzelt 17,20 Euro Ochsenbraterei 16,90 Euro Schottenhamel-Festhalle 17,80 Euro Paulaner-Festzelt 19,90 Euro

In manchen Zelten werden Bio-Hendl oder Gerichte samt Beilage angeboten. Dort können mehr als 20 Euro fällig werden. Beilagen wie Kartoffel-Gurkensalat kosten häufig extra.

Für eine große Brezn sollten Besucher etwa sieben bis acht Euro einplanen. Schweinsbraten, Haxn oder vegetarische Hauptgerichte liegen häufig zwischen 20 und 30 Euro. Auch Süßspeisen sind kein billiges Vergnügen: Für Kaiserschmarrn werden in den Festzelten je nach Größe und Zubereitung ungefähr 20 bis knapp 30 Euro verlangt.

Günstiger geht es häufig über die Mittagskarten. Viele Zelte bieten montags bis donnerstags, teilweise auch freitags, wechselnde Gerichte zu reduzierten Preisen an.

Fahrgeschäfte: Preise stehen erst kurz vor dem Start fest

Eine zentrale Preisliste für die Fahrgeschäfte gibt es nicht. Die Preise werden von den jeweiligen Schaustellerbetrieben festgelegt und stehen häufig erst kurz vor Beginn des Oktoberfests fest.

Für kleinere Kinderkarussells und Laufgeschäfte sollten Familien ungefähr vier bis sechs Euro pro Fahrt einplanen. Große Attraktionen und Achterbahnen können zehn Euro oder mehr kosten. Bereits 2025 verlangte das Oktoberfest-Riesenrad elf Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Eine Fahrt mit dem Olympia-Looping kostete 14 Euro.

Wer mehrere Fahrgeschäfte ausprobieren möchte, sollte deshalb auch 2026 mit mindestens 30 bis 60 Euro pro Kind rechnen. Bonuskarten, Mehrfahrtenangebote und besondere Kinderpreise können die Kosten reduzieren.

Beispielrechnung: So teuer wird die Wiesn für eine Familie

Wie schnell sich die Ausgaben summieren, zeigt eine Beispielrechnung für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Angenommen werden:

zwei Maß Bier für die Erwachsenen

zwei alkoholfreie Getränke für die Kinder

zwei Hauptgerichte für Erwachsene

zwei Kindergerichte

jeweils vier Fahrten für die beiden Kinder

eine gemeinsame Süßigkeit

Damit landet die Familie je nach Auswahl bei ungefähr 135 bis 185 Euro. Trinkgeld, Anfahrt und Souvenirs sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Verzichten die Erwachsenen auf Bier und nutzt die Familie die kostenlosen Trinkwasserbrunnen, lassen sich rund 40 Euro sparen. Besonders stark schwanken die Gesamtkosten bei den Fahrgeschäften.

Die Rechnung ist deshalb eine Orientierung. Welche Preise tatsächlich fällig werden, hängt von den ausgewählten Zelten, Ständen und Attraktionen ab.

Familientage am 22. und 29. September

Die besten Tage für einen günstigeren Familienbesuch sind die beiden Dienstage. Am 22. und 29. September 2026 bieten zahlreiche Fahrgeschäfte, Verkaufsstände und Imbisse bis 19 Uhr Sonderpreise an.

Auch einige Festzelte beteiligen sich mit günstigeren Kindergerichten oder besonderen Familienangeboten. Welche Betriebe mitmachen und wie hoch die Ermäßigung ausfällt, kann unterschiedlich sein.

Unabhängig von den Familientagen bieten viele Fahrgeschäfte Kinderpreise, Bonuskarten oder Vergünstigungen bei mehreren Fahrten an.

Oide Wiesn: Günstige Fahrgeschäfte für 1,50 Euro

Für Familien kann sich besonders die Oide Wiesn im südlichen Teil der Theresienwiese lohnen. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahre sowie Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zahlen keinen Eintritt. Bei einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B kommt auch die Begleitperson kostenlos hinein.

Dafür kosten alle historischen Fahrgeschäfte nur 1,50 Euro pro Fahrt. Hinzu kommen ein kostenloses Kultur- und Kinderprogramm sowie das Münchner Marionettentheater.

Bei einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern werden zunächst acht Euro Eintritt fällig. Fahren die beiden Kinder jeweils viermal Karussell, kommen zwölf Euro hinzu. Auf der normalen Wiesn würden allein diese acht Fahrten voraussichtlich mindestens 32 bis 48 Euro kosten.

Auch beim Bier ist die Oide Wiesn teilweise etwas günstiger:

Festzelt auf der Oidn Wiesn Preis pro Maß 2026 Festzelt Tradition 15,80 Euro Musikantenzelt 15,30 Euro Museumszelt 14,80 Euro Volkssängerzelt 14,90 Euro

Im Limogarten des Festzelts Tradition können Kinder für einen Euro unbegrenzt Limonade zapfen. Zudem gibt es auf der Oidn Wiesn zwei kostenlose Trinkwasserbrunnen.

Tischreservierung: Kostenlos heißt nicht ohne Kosten

Eine Tischreservierung im Festzelt ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings müssen Gäste im Voraus Verzehrgutscheine kaufen. In den Hauptschiffen der großen Zelte entspricht der Mindestverzehr in der Regel zwei Maß Bier und einem halben Hendl pro Person.

Ein Tisch bietet meistens acht bis zehn Plätze. Die Gutscheine kosten nach Angaben der Stadt insgesamt ungefähr 350 bis 400 Euro, in manchen Zelten auch mehr. In Boxen und Galerien kann ein zusätzlicher Verzehrgutschein hinzukommen.

Wer nur mit der Familie auf die Wiesn möchte, braucht vor allem unter der Woche und mittags meist keine Reservierung. Ein Teil der Plätze in den großen Zelten muss ohnehin reservierungsfrei bleiben.

Sieben Spartipps für Familien

Familientage nutzen: Am 22. und 29. September gelten bis 19 Uhr bei vielen Betrieben reduzierte Preise. Vormittags oder mittags kommen: Dann ist es ruhiger, die Chance auf freie Plätze steigt und viele Zelte bieten günstigere Mittagsgerichte an. Auf die Oide Wiesn gehen: Trotz des Eintritts von vier Euro für Erwachsene sparen Familien durch die Fahrpreise von 1,50 Euro erheblich. Kostenloses Trinkwasser nutzen: Zehn Brunnen auf dem Gelände bieten kostenloses Wasser. Ein bruchsicheres Gefäß nicht vergessen. Kinder- und Mehrfahrtenpreise beachten: Viele Schausteller bieten günstigere Kindertickets, Bonuskarten oder Rabatte für mehrere Fahrten an. Das Familienplatzl besuchen: Dort gibt es Kinderfahrgeschäfte, Sitzgelegenheiten, Wickeltisch, Kinder-WC, Mikrowelle und eine Kinderwagengarage. Mitgebrachte Speisen dürfen im Biergarten des Familienplatzls verzehrt werden. Vorher ein Budget festlegen: Besonders bei Fahrgeschäften und Süßigkeiten hilft ein fester Betrag, damit der Wiesn-Bummel nicht unbemerkt immer teurer wird.

Stand: 18. August 2026. Da einzelne Speise-, Verkaufs- und Fahrgeschäftspreise erst kurz vor Beginn des Oktoberfests feststehen, können sich Angaben noch ändern. Alle Preise ohne Gewähr.