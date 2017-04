Wissenschaftliche Sensation: Martin Luther war in Rummelsberg

Mit einer kleinen wissenschaftlichen Sensation kann das Diakoniedorf Rummelsberg bei Nürnberg zum Reformationsjubiläum aufwarten. Dank eines neu aufgetauchten Schriftstücks von 1518 lässt sich nämlich ein Aufenthalt Martin Luthers in dem Ort zweifelsfrei nachweisen. »Zu den vier bayerischen Lutherstätten Augsburg, Coburg und Nürnberg muss man jetzt eine vierte hinzurechnen, nämlich Rummelsberg«, sagt Thomas Greif, Leiter von Archiv und Museum der Diakonie Rummelsberg .

Entdeckung des Dokuments im Archiv

Entdeckt hat das Dokument Diakon und Heimatforscher Walter Stadelmann am Rande seiner Recherchen zur spätmittelalterlichen Geschichte der Weiler Rummelsberg, Mauschelhof und Fröschau. Im Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg ließ sich Stadelmann den Altbestand der Pfarrei Feucht Akt für Akt vorlegen. In den Unterlagen zu einem Rechtsstreit um einen Acker in Steinbühl, an dem die Pfarrei Feucht Lehensrechte besaß, stieß Stadelmann auf einen sogenannten ungebundenen Einlegezettel (sprich: Lesezeichen) aus dem Jahr 1518. Der Rechtsstreit wurde im frühen 18. Jahrhundert abgeschlossen und hat seither niemanden mehr interessiert. Das Dokument hat folgenden Wortlaut:

»An den verereten Magister Johann Rinckler hiero zu Feucht. Der Herr ist mir dir, Bruder in Christo, es ist unß angelegen dasz wir im wölln tancken darumb er ist zogen mit zween paraveredi fyrbas am tag des Heiligen Adalbero mit dem Martinus Luther de Wittenberge ex ordo eremit(arum) s (an) c(ti) Augusti von Rumetsberc gesellender Weis uf Suabach dermaßßen solcher nicht nur das gnedig geleit unßres Herrn Jesu Christi sondern auch selbiges des hochwollöblichen Magister und primissarius Johann Rinckler de Feucht hat beseßen und wölln im davor geben vor die geulen 14 pfennig rheinisch. Geben an sant Dionysii tag zu Nuremberck a.D. 1518, Anthonius Tucher.«

In modernen Worten: Anton Tucher (1458-1524), damals Pfleger des Heilig-Geist-Spitals, in dessen Obhut das Gut Rummelsberg lag, dankte dem Feuchter »Frühmesser« (Pfarrer) Johann Rinckler (um 1485-1532), dass dieser Luther zu Pferde von Rummelsberg nach Schwabach begleitet hatte und erstattete ihm die entstandenen Unkosten. Der Festtag des Heiligen Adalbert (von Würzburg) war der 6. Oktober. Der Brief wurde zwei Tage später, am Dionysiustag, geschrieben.