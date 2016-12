Zinnfiguren seit über 200 Jahren

Während es für Zinngeschirr so gut wie keinen Markt mehr gibt, finden sich für die Figuren durchaus noch Käufer. Einige kaufen nur einmal ein Mitbringsel, andere kommen regelmäßig. Es gibt Zinnfigurenbörsen und Sammlertreffen - doch die Szene für Zinnsoldaten sterbe langsam aus, erzählt Arau. Über die Hälfte seiner Verkäufe geht mittlerweile ins Ausland. Die USA und Japan sind große Absatzmärkte. »Deutsche Handwerkskunst hat dort einen hohen Stellenwert. Sehr beliebt sind bayerische oder Märchenmotive.«

Diese Handwerkskunst ist in ihrer Produktionsweise seit 200 Jahren fast die gleiche geblieben. Durch den Flur des ebenso alten Haupthauses der Familie Schweizer-Arau gelangt man in den Hof, wo in einem Nebengebäude die Werkstatt untergebracht ist. Am Gießofen sitzt eine von Araus Mitarbeiterinnen. Sie klappt zwei Formen aus Schiefersteinen zusammen, gießt in ein Loch an der oberen abgeschrägten Kante einen Löffel mit 400 Grad heißem Zinn, wartet einen Augenblick und klappt dann die Formen auseinander.