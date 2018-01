Zwei israelische Künstler besichtigen die Walhalla

Tiran entdeckt die Polit-Posse, von deren Sorte es mehrere in der Walhalla gibt. Auch Anton Bruckner, der aus Österreich stammte, wurde nie als Schönheitsfehler der Walhalla empfunden. Im Gegenteil: 1937 wurde bei der Enthüllung seiner Büste ein protziges Event gefeiert, um den bevorstehenden "Anschluss" an das Nachbarland vorzubereiten und dessen "unauslöschliche geistige und seelische Schicksalsgemeinschaft" (Propagandaminister Goebbels) mit dem Deutschen Reich in Szene zu setzen.

Edith Stein, das erste Holocaust-Opfer in der Ruhmeshalle, wird mit Nonnenhaube abgebildet. Für beide ein wenig befremdlich. Die jüdische Philosophin und christliche Ordensfrau wurde 1942 in Auschwitz von den Nazis ermordet. Hoffmann von Fallersleben empörte sich einst über die Auswahl der Köpfe: "Katholisch gekoschert, so kommt man allein in unsere deutsche Walhalla hinein."

Wenige Juden fänden sich in der Walhalla: Heinrich Heine, Albert Einstein ... Für Tiran wirken beide Konterfeis nicht gerade realistisch: "Heinrich Heine sieht krank aus." Und Einstein falle künstlerisch aus der Reihe, als gehörte er nicht dazu, sagt Tiran. Vergebens suche man Schriftsteller wie Thomas Mann. Milch-Sheriff beklagt einen Frauenmangel in der Walhalla.