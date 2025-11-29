München (epd). Angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen im Freistaat unterstreicht die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) die Bedeutung der Ausbildung junger Menschen. "Unsere Wirtschaft braucht nach wie vor dringend Nachwuchs. Die berufliche Ausbildung ist dafür ein entscheidender Faktor", sagte sie laut einer Mitteilung vom Freitag in München. Laut der neuesten Statistik waren in Bayern zuletzt 305.331 Menschen arbeitslos gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg im November von rund 19.900 Arbeitslosen (+7,0 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. 14.000 Lehrstellen seien noch unbesetzt.

Im Jahr 2025 hätten sich bislang etwa 63.300 Personen auf eine Lehrstelle beworben, heißt es weiter. Das seien über 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. Mit verschiedenen Initiativen und Förderprogrammen setze sich die Staatsregierung dafür ein, passgenaue Ausbildungsangebote für junge Menschen zu finden und "Mismatches" zu verhindern. "Wir stärken die duale Ausbildung, etwa mit finanziellen Mitteln aus dem Arbeitsmarktfonds, um allen jungen Menschen die Chance auf einen gelungenen Start in die Arbeitswelt zu geben", so Ministerin Scharf.

Messen können junge Menschen bei der Orientierung helfen

Eine wichtige Unterstützung bei der Berufsorientierung seien der Mitteilung zufolge Messen wie die kostenfreie "BERUFSBILDUNG", die vom 8. bis 11. Dezember in Nürnberg stattfindet. Als "größte Berufsorientierungsmesse ihrer Art im deutschsprachigen Raum" biete sie neben Informationen an den Messeständen rund 100 Veranstaltungen. Junge Menschen könnten dabei ihre Stärken testen, neue Berufe entdecken und sich fit für Bewerbung sowie den Einstieg ins Berufsleben machen.