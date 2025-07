München (epd). Die Idee einer Ausweitung der 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten wird nicht weiterverfolgt. Eine Verlängerung der Tagesschau um 20 Uhr auf 30 Minuten sei nicht geplant, teilte die ARD-Programmdirektion auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) am Dienstag in München mit. Die Überlegung, die "Tagesschau" zu erweitern, sei Teil von internen Tests in einer frühen Entwicklungsphase gewesen. Dies habe auch Marktforschungstests mit einem Test-Publikum beinhaltet. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Mitte Mai war bekannt geworden, dass die "Tagesschau" intern mit einem längeren Format ihrer 20-Uhr-Ausgabe experimentiert, um den Alltag der Menschen betreffende Themen zu vertiefen.

Die "Tagesschau" wird in der Gemeinschaftsredaktion ARD aktuell produziert, die beim NDR in Hamburg angesiedelt ist. Im Schnitt sehen laut NDR 9,6 Millionen Menschen die 20-Uhr-Ausgabe. Damit sei sie die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.