München, Landau a.d.Isar (epd). Zum 500-jährigen Bestehen der Täuferbewegung laden das Ökumenereferat der bayerischen evangelischen Landeskirche und die Vereinigung Bayerischer Mennonitengemeinden am 12. Juli zu einem Begegnungstag in die Mennonitengemeinde im niederbayerischen Landau ein. Der Begegnungstag sei Teil einer bayernweiten Lesereise unter dem Titel "Täuferisches Leben in Bayern", bei der Autorinnen und Autoren des gleichnamigen Bandes Einblicke in Geschichte, Lebensentwürfe und Erfahrungen täuferischer Traditionen geben, teilte das evangelische Dekanat Landshut am Donnerstag mit.

Landau spielte in der Frühzeit der Bewegung eine Rolle als Zwischenstation für verfolgte täuferische Christinnen und Christen auf dem Weg nach Mähren. Seit 27 Jahren besteht dort die Evangelische Freikirche Mennonitengemeinde, die ihre Wurzeln in der täuferischen Bewegung des 16. Jahrhunderts hat.

Im Jahr 2025 erinnern Gemeinden und Kirchen weltweit an die erste täuferische Glaubenstaufe, die Ende Januar 1525 in Zürich stattfand. Die auch als dritte reformatorische Bewegung bezeichnete Täuferbewegung fasste auch in Bayern Fuß. Ihre Ideen verbreiten sich im frühen 16. Jahrhundert. Trotz harter Verfolgung konnten sich Gemeinden bilden, in denen verschiedenste täuferische Prediger wirkten. Diesen Dienst bezahlten sie nicht selten mit ihrem Leben.

Doch nicht nur im 16. Jahrhundert war Bayern für die Täufer wichtig, aus denen sich die Mennoniten, die Amischen und die Hutterer entwickelten. Im frühen 19. Jahrhundert intensivierte Kurfürst Maximilian I. Joseph - ab 1806 König von Bayern - die Besiedlung und Urbarmachung vieler Moosgebiete Bayerns, in die dann Mennoniten und Amische aus der Kurpfalz einwanderten.

Bei einer zentralen Feier am 28. Juni in Ingolstadt wurde an die Ansiedlung der Mennoniten im Donaumoos erinnert. Die heutige Mennonitengemeinde Augsburg, benannt nach dem Niederländischen Täuferführer ,,Menno Simons" (1496-1561), entstand im Jahr 1912 in Donauwörth und verlegte 1926 ihren Sitz nach Augsburg. In Bayern sind weitere Begegnungstage mit Lesereise angekündigt am 25. Oktober in Eichstock (Kreis Dachau), am 8. November in Augsburg und am 22. November in Haar bei München.