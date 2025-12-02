Nürnberg (epd). Einer neuen Untersuchung zufolge arbeiten bundesweit mehr und mehr Menschen in Neben- oder Teilzeitjobs. "Rund 4,72 Millionen Beschäftigte gingen im dritten Quartal 2025 einer Nebentätigkeit nach - eine Steigerung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal", heißt es in einer Mitteilung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom Dienstag. Zudem erreichte die Teilzeitquote mit 40,1 Prozent den höchsten Wert in einem dritten Quartal. Den Angaben zufolge übten 11,2 Prozent aller Beschäftigten neben ihrem Hauptjob noch eine Nebentätigkeit aus.

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg im dritten Quartal 2025 um 1,0 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal, die der Vollzeitbeschäftigten hingegen sank um 0,7 Prozent. Die Teilzeitquote nahm um 0,4 Prozentpunkte zu und lag damit bei 40,1 Prozent.

Anstieg der Teilzeitquote in sozialen Berufen

Der Anstieg der Teilzeitquote liegt an einem Beschäftigungszuwachs gerade in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie etwa dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Erziehungsbranche und einem Beschäftigungsrückgang im verarbeitenden Gewerbe mit einem traditionell hohen Vollzeitanteil. "Die Flaute im deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an: Aufwärts geht es nur bei Nebenjobs und Teilzeitquote", resümierte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB.