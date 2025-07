Augsburg (epd). Das Augsburger Hohe Friedensfest geht in den Endspurt: In der Abschlusswoche vom 1. bis 8. August sind noch einmal rund 30 Veranstaltungen unter dem Motto "Frieden feiern" geplant, wie die Stadt Augsburg am Mittwochabend mitteilte. Höhepunkt ist der 8. August, an dem das eigentliche Friedensfest begangen wird: Um 10 Uhr findet der zentrale ökumenische Festgottesdienst in der evangelischen Kirche St. Anna statt. Festprediger ist der katholische Bischof Bertram Meier. Um 11 Uhr lädt die Stadt zur großen Friedenstafel auf den Rathausplatz, wo auch der diesjährige Friedenspreisträger bekanntgegeben werden soll.

Eröffnet wird das Friedensfest bereits am Vorabend mit einem multireligiösen Friedensgebet auf dem Rathausplatz (7. August, 19 Uhr). Menschen verschiedener Glaubensrichtungen wollten zeigen, dass Religion nicht als Vorwand für Gewalt dienen dürfe, sondern zum Schutz der Würde aller Menschen beitragen solle, teilte die Stadt weiter mit.

In der Abschlusswoche wolle Augsburg noch einmal ein vielseitiges, künstlerisches und gesellschaftlich engagiertes Programm bieten, sagte der Künstlerische Leiter des Friedensfestes, Erik Nikodym. Die Veranstaltungen sollten deutlich machen, wie lebendig, kreativ und solidarisch sich Augsburg lokal und global für den Frieden einsetze. Das Programm reiche von Konzert- und Filmabenden, Performances und Diskussionsrunden bis hin zu religiösen Formaten.

Das Kulturprogramm zum Friedensfest ist wegen seines 375. Jubiläums diesmal auf drei Monate angelegt, um drei historische Jahrestage zu würdigen: das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, das Ende des Bosnienkriegs vor 30 Jahren und das 375. Augsburger Friedensfest. Das Friedensfest wird jedes Jahr am 8. August gefeiert und ist in Augsburg ein eigener gesetzlicher Feiertag.