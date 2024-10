Fürth (epd). Die Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern sind vergangenes Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 2023 mehr als 10,6 Milliarden Euro dafür ausgegeben, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von mehr als neun Prozent. Auch wenn diese Ausgaben mit den Einnahmen verrechnet werden, bleiben Nettoausgaben von 10,1 Milliarden Euro übrig. Die Nettoausgaben stiegen demnach ebenfalls um mehr als neun Prozent an, hieß es.

Der mit Abstand größte Posten in dieser Summe sind die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung mit etwa 8,1 Milliarden Euro - also die Kindergärten und andere Betreuungseinrichtungen. 2023 stiegen die Ausgaben dabei im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent. Zweitgrößter Posten sind die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungshilfe mit rund 1,7 Milliarden gewesen (2022: 1,5 Milliarden). Rund 4,9 Milliarden Euro sind dabei als Zuschüsse an freie Träger gegangen, rund 5,8 Milliarden Euro an öffentliche Träger.