Nürnberg (epd). "Vitamin B! Bayern, Bibeln und Beziehungen" ist der Titel einer neuen Sonderausstellung im Bibel Museum Bayern in Nürnberg. Die Schau werde sich mit der Gründung des bayerischen "Centralbibelvereins" in Nürnberg vor 200 Jahren befassen, teilte das Museum am Freitag mit. Sie wird am Donnerstag (24. Oktober) eröffnet und läuft bis zum 27. April 2025.

Bibeln für alle sei das Ziel des "privilegierten Centralbibelvereins für die protestantische Kirche" gewesen, so die Ausstellungsmacher. Der Verein sei aus einer kleinen Gruppe von Menschen um den damaligen Dekan Valentin Karl Veillodter hervorgegangen, die sich 1816 zusammentaten. Ohne ‚Vitamin B‘, also ohne Beziehungen, wäre eine solche Gründung kaum zu bewerkstelligen gewesen, zeigt die Ausstellung. Aus dem Nürnberger Verein sei schließlich der "Centralbibelverein" in Bayern mit zahlreichen einflussreichen und namhaften Mitgliedern geworden.

Die Ausstellung wolle die Geschichte seines Trägervereins und deren historische Bedeutung beleuchten, hieß es. Anhand von sechs Lebensgeschichten gebe sie aber auch Einblicke in die damalige Nürnberger Gesellschaft. Anlass der Ausstellung ist das 200-jährige Bestehen des Bibelzentrums Bayern. Gefeiert wurde das Jubiläum im Mai mit einem Festakt.