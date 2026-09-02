München (epd). Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern in München schreibt zum siebten Mal den "Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege" aus. Ausgezeichnet werden laut Mitteilung vom Mittwoch Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Projekte, die Diversität vorleben und diversitätssensible Pflege erfolgreich in ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Gerade in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen sei es wichtiger denn je, Diversität anzuerkennen, zu stärken und aktiv zu gestalten, hieß es.

Bis zum 15. Januar 2027 können sich Organisationen bewerben, die innovative Konzepte zur Förderung von Vielfalt entwickelt und bereits erste Maßnahmen erfolgreich umgesetzt haben. Gesucht werden "engagierte Vorreiterinnen und Vorreiter, die zeigen, wie eine respektvolle und inklusive Pflegekultur gelingen kann", so die Mitteilung weiter. Der Award ist mit 2.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im April 2027 in Nürnberg statt.

Stiftung will Mitarbeitende in der Pflege stärken

Die 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung hat sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei alle in der Pflege tätigen Personen, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken.