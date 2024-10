Nürnberg (epd). Die Stiftung Evangelische Jugendarbeit feiert exakt an diesem Donnerstag (31. Oktober) ihr 15-jähriges Bestehen. Am Reformationstag 2009 wurde die Stiftung anlässlich der 200 Jahre zurückliegenden Gründung der bayerischen evangelischen Landeskirche gegründet, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Seitdem ist das Stiftungskapital von anfangs 100.000 Euro auf inzwischen 650.000 Euro gewachsen. Das sei unter anderem auf Spendenaktionen und die großzügige Unterstützung der Landeskirche zurückzuführen.

Die Stiftung wurde gegründet, um eine "solide finanzielle Grundlage" für evangelische Jugendarbeit in Bayern zu schaffen. So könnten "Ideen und Projekte junger Menschen schnell und unkompliziert" umgesetzt werden, auch dann, "wenn andere Fördermöglichkeiten nicht vorhanden sind", sagte Patrick Wolf, der Vorsitzende des Stiftungsvorstands. Jeder könne über die "kumulative Zustiftung" selbst ein aktiver Teil der Stiftung werden. In einem festgelegten Zeitraum müssten 2500 Euro gestiftet werden, um als Zustifterin mitwirken zu können.

Auch auf diesem Weg könne der Grundstock der Stiftung nachhaltig vermehrt werden, sagte Wolf. Dies sorge dafür, dass "in Zukunft noch mehr Projekte junger Menschen" gefördert werden könnten. "Neben Zustiftungen freuen wir uns auch über Einzelspenden", erläuterte er.