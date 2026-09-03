München (epd). Für den Bayerischen Buchpreis 2026 sind insgesamt sechs Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik nominiert worden. Im Bereich Sachbuch stehen nach Angaben der Veranstalter die Werke "Die Welt verändern" von Andreas Dorschel, "Die Abschottung der Welt" von Susanne Heim sowie "Tierwelt am Limit" von Norbert Sachser und Niklas Kästner im Finale. In der Sparte Belletristik konkurrieren die Romane "Die Lücken" von Shida Bazyar, "Licht nach oben" von Susan Kreller und "Glaszeit" von Leh-Wei Liao um die Auszeichnung.

Über die Siegertitel berät eine dreiköpfige Jury am Abend der Verleihung öffentlich auf der Bühne. Dem Gremiun gehören Maja Beckers von der "Zeit", Andreas Platthaus von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", sowie Marie Schoeß vom Bayerischen Rundfunk (BR) an. Die Gewinner in den beiden Kategorien erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Porzellanfigur aus Nymphenburg. Zudem wird an dem Abend in München der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten an den Journalisten und Autor Stefan Aust vergeben. Markus Söder (CSU) wird den Preis persönlich überreichen.

Abstimmung für Publikumspreis startet Mitte September

Ein weiteres Buch wird zudem mit dem Publikumspreis von Bayern 2 geehrt. Leser können ihren Favoriten unter fünf Bestsellern bayerischer Buchhandlungen bestimmen. Die Abstimmung läuft ab Mitte September.