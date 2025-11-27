München (epd). In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind laut dem bayerischen Innenministerium so viele ausreisepflichtige Menschen abgeschoben worden wie seit 2016 nicht. Von Januar bis Oktober habe es 3.109 Rückführungen gegeben, das seien 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Auch im Vergleich mit den Vorjahreszeiträumen bis 2016 sei der Wert aus diesem Jahr der höchste. Die freiwilligen Ausreisen in diesem Zeitraum lagen bei 13.348, fünf Prozent mehr als 2024.

Es setze sich zudem ein "Trend der letzten Monate fort", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): "Mehr ausreisepflichtige Ausländer verlassen Bayern als Asylbewerber neu ankommen." Den 16.450 Aufenthaltsbeendigungen in den ersten zehn Monaten 2025 stünden 11.800 Neuzugänge von Asylsuchenden gegenüber. Im Vorjahreszeitraum seien von Januar bis Oktober noch rund 27.600 Asylsuchende neu in Bayern angekommen. "Bundesregierung und Staatsregierung sind auf dem richtigen Kurs", sagte Herrmann.