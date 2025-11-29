München (epd). Der Freistaat Bayern will ab Dezember für alle Schularten und Altersgruppen KI-Funktionen über die BayernCloud Schule (ByCS) zur Verfügung stellen. Zusätzlich werde am 15. Dezember der Schul-Chatbot "telli" für alle bayerischen Schulen freigeschaltet, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Beide Werkzeuge seien landesweit für sämtliche Schularten kostenfrei verfügbar.

Damit würden bayerische Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft gemacht. Sie lernten, Künstliche Intelligenz "verantwortungsbewusst und reflektiert zu nutzen", sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) laut Mitteilung. Mit der Integration der KI-Systeme in die BayernCloud Schule sollen auch die Lehrkräfte entlastet werden.

Korrektur von Schülerarbeiten per KI

So könnten die Anwendungen etwa bei der Vor- und Nachbereitung von Unterricht unterstützen. Die KI-Systeme können demnach Texte, Audios oder Bilder erstellen, Aufgaben differenziert gestalten und bei Rückmeldungen zu Schülerlösungen unterstützen, heißt es. Lehrkräfte könnten in dem KI-System "präzise steuern, welche Funktionen wann und in welchem Umfang verfügbar sind".

Der Schul-Chatbot "telli" werde über einen Vermittlungsdienst für digitales Identitätsmanagement in Schulen (Vidis) bereitgestellt. Auch dies sei über die BayernCloud Schule erreichbar und soll auch jüngeren Schülerinnen und Schülern einen niedrigschwelligen Zugang zu KI ermöglichen.