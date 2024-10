München (epd). In diesem Wintersemester studieren so viele junge Menschen wie noch nie an Bayerns Hochschulen. Mit insgesamt 412.984 Studentinnen und Studenten (Stand 15. Oktober) wurde der historische Höchstwert aus dem vergangenen Wintersemester noch einmal übertroffen. "Bayern ist hochattraktiv als Studienstandort", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Ministerrates in München.

261.790 Studierende sind an den bayerischen Universitäten eingeschrieben, 151.194 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Technischen Hochschulen. Das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen: 49,8 Prozent der Studierenden sind Frauen. Auch bei den Studienanfängerinnen und -anfängern stieg die Zahl im Vergleich zum vergangenen Wintersemester um knapp vier Prozent auf 70.428 erneut an.

In diesem Wintersemester gebe es in Bayern auch so viele internationale Studierende wie noch nie, sagte Blume weiter. An einzelnen Hochschulen wie der TU München, der TH Deggendorf oder der TH Ingolstadt liege die Zahl bei 40 Prozent oder mehr. Untersuchungen zeigten, dass zwei Drittel dieser Studierenden anschließend auch in Bayern blieben und hier als Fachkräfte anfingen zu arbeiten.