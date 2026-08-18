Bayreuth (epd). In der evangelischen Christuskirche in Bayreuth haben bislang unbekannte Täter ein Kreuz beschädigt, außerdem entwendeten sie eine Bibel. Am 13. August zwischen 14 und 19 Uhr sei das Kreuz an einen anderen Ort gerückt und dabei massiv verbogen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag mit. Außerdem entwendeten die Täter eine Bibel, die sich am Kreuz befand. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge etwa 500 Euro, die Bibel sei etwa 30 Euro wert gewesen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat aufgrund eines religiösen Bezugs die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kirche gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.