Nürnberg (epd). Seit 2003 gehört die großformatige Projektion auf die Nürnberger Kaiserburg zur Blauen Nacht. 2027 wird sie erstmals an einem anderen Ort in der Altstadt zu sehen sein. Wo genau, darüber können jetzt die Nürnbergerinnen und Nürnberger abstimmen.

Zur Auswahl stehen drei markante Gebäude: die Lorenzkirche, das EM-eukal-Haus am Kornmarkt und St. Elisabeth am Jakobsplatz. Die Abstimmung läuft ab sofort bis zum 21. September auf der Webseite der Stadt Nürnberg.

Die Entscheidung ist Teil eines weiterentwickelten Konzepts für Nürnbergs lange Nacht der Kunst und Kultur. Die Blaue Nacht findet am 24. April 2027 unter dem Motto "Der Sonne so nah" statt. Bereits am 23. April eröffnet der Internationale Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb das Festival mit einer Preview.

Blaue Nacht soll neue Orte in der Altstadt schaffen

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert will die Veranstaltung neue Akzente setzen. Dabei soll vor allem der öffentliche Raum stärker bespielt werden. Geplant sind mehrere Kulturinseln, die in blaues Licht getaucht auf Plätzen der Nürnberger Altstadt entstehen sollen.

Die neue Großprojektion ist damit mehr als ein Ortswechsel: Sie soll Teil eines Konzepts werden, das die Besucherinnen und Besucher stärker durch die Altstadt führt und neue Begegnungsorte zwischen Kunst, Kultur und Publikum schafft.