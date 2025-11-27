Regensburg (epd). Unter dem Titel "Wer pflegt, erlebt" steht der neue digitale Adventskalender #MeinPflegemoment des Caritasverbandes Regensburg. Jeden Tag im Advent erzählten darin Pflegeprofis vom "Leben und Sterben, vom Lieben und Leiden, von Rollatoren, Farbfernsehern und Orchideen", teilte der Caritasverband der Diözese Regensburg am Donnerstag mit. "Wir hören so viel Negatives über den Pflegeberuf", sagte Birgit Renner, Leiterin der Ambulanten Pflege und Tagespflege, laut Mitteilung. "Doch niemand erzählt die guten Geschichten." Mit dem Adventskalender #MeinPflegemoment solle sich das ändern.

Geschichten mit der Hand geschrieben

Entstanden seien die Geschichten in einem Schreibworkshop nach der Methode von Regisseurin und Autorin Doris Dörrie. Sie nennt in ihrem Buch "Leben Schreiben Atmen" Wege, um eigene Geschichten aufzuspüren. Rund 30 Pflegefachpersonen aus den Caritas-Sozialstationen in Niederbayern und der Oberpfalz probierten sie aus und notierten heitere und berührende Pflegemomente. Darin werde erzählt, wie ein fast Hundertjähriger sich zum 100. Geburtstag einen Rollator wünscht. Oder es gehe auch um einen Mann, der genau wusste, wann er stirbt.

Der digitale Adventskalender #MeinPflegemoment ist Teil der Kampagne "Trommeln für die Pflege" des Caritasverbandes Regensburg. Ziel sei die Stärkung der Profession Pflege. Im Kalender heiße es dazu: "Im Advent trommeln wir leise. Mit Geschichten."