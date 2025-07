Triefenstein a.M. (epd). Am Samstag kommender Woche (12. Juli) laden die Schwestern, Brüder, Freunde und die Weggemeinschaft der Christusträger zu einem Begegnungstag ins Kloster Triefenstein ein. Die Klostertore stehen an diesem Tag von 13 bis 19 Uhr unter dem Motto "Ansprechbar" für alle offen, die sich für das Leben und Arbeiten im Kloster interessieren, teilten die Christusträger mit. Das Besondere: An insgesamt 15 "Ansprechbar-Treffs" können die Besucherinnen und Besucher ihre Fragen loswerden und mit den Christusträgern ins Gespräch kommen.

Unter anderem geht es bei diesen "Ansprechbar-Treffs" um die Frage, warum sich einige Männer schon in jungen Jahren für ein Leben als Bruder bei der evangelischen Kommunität entschieden haben, wie sich die Christusträger für notleidende Menschen in Rumänien und der Ukraine einsetzen oder warum die Brüder auf der Suche nach Menschen sind, die ihnen beim Erhalt des historischen Klosters helfen. Auch der vor knapp zwei Jahren veröffentlichte Bericht zu Missbrauch in der Kommunität wird an zwei "Ansprechbar-Treffs" ein Thema sein, heißt es in der Mitteilung.

Höhepunkt und Abschluss des Begegnungstags ist ein Festgottesdienst ab 18 Uhr im Innenhof des Klosters. Die Predigt hält Marco Gogg, der mit seiner Familie im Kloster lebt und als Geschäftsführer die Arbeit im Kloster leitet. Bereits am Vorabend (11. Juli) laden die Christusträger zu einem Konzert mit dem Ludwigsburger Liedermacher Jonnes in den Innenhof des Klosters ein. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.