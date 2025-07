Rosenheim, Aschau (epd). Der traditionelle Kampenwandgottesdienst des Dekanats Rosenheim findet in diesem Jahr am Sonntag (20. Juli) statt. Bei schönem Wetter treffe man sich um 11 Uhr an der Kapelle an der Steinlingalm, teilte das Dekanat am Mittwoch mit. Den Gottesdienst gestaltet Dekanin Häfner-Becker mit Pfarrerinnen und Pfarrern der Region Rosenheim. Die Predigt hält Regionalbischof Thomas Prieto Peral. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in die katholische Pfarrkirche Aschau verlegt.

Das Motto des ältesten Berggottesdiensts Oberbayerns laute in diesem Jahr "Das Himmelreich ist nahe". Zentrale Frage der Andacht sei, wie Menschen heutzutage das Himmelreich erfahren könnten, hieß es in der Ankündigung. Die "Hafenstoaner Alphornbläser" sowie Posaunenchöre des Kirchenkreises sorgen für die musikalische Gestaltung.

Die Steinlingalm ist den Angaben zufolge mit der Kampenwandbahn und einem halbstündigen Spaziergang auf leichten Bergwegen zu erreichen. Bergfexe steigen in rund zweieinhalb Stunden vom Tal auf. Bei unsicherer Wetterlage teilen die Verantwortlichen am Morgen des 20. Juli auf der Homepage der Gemeinde Aschau-Bernau mit, ob der Gottesdienst am Berg oder in der Kirche stattfindet.