Neuendettelsau (epd). Seit Monaten wird darüber in Neuendettelsau spekuliert, nun bestätigt es Diakoneo-Sprecher Oliver Heieck dem Evangelischen Pressedienst (epd): Das evangelische Sozialunternehmen hat 13 vermietete Mehrfamilienhäuser an seinem Stammsitz verkauft. Anfang Juli hatte Diakoneo mitgeteilt, dass es Gespräche über mögliche Verkäufe gibt - nun ging es dann offenbar sehr schnell: "Uns ist bewusst, dass der Verkauf von Wohngebäuden Fragen und auch Sorgen auslösen kann", sagte der Sprecher.

Man nehme solche Bedenken natürlich sehr ernst, betonte Heieck. Wichtig sei es Diakoneo deshalb, darauf hinzuweisen, "dass die bestehenden Mietverhältnisse in den betroffenen Gebäuden bestehen bleiben und auf die neuen Eigentümer übergehen". Die Bewohnerinnen und Bewohner der verkauften Immobilien hätten bisher alle persönliche Mietverhältnisse mit dem Sozialunternehmen gehabt, es handle sich nicht um Unterkünfte für geflüchtete Menschen oder Menschen mit Behinderung, erläuterte das Unternehmen weiter.

Für die Mieter wird's wahrscheinlich teurer

Nach epd-Informationen handelt es sich bei den verkauften Immobilien um Wohnhäuser, die über Erbschaften und Schenkungen an Diakoneo übergegangen sind. Sie waren nie strategischer Unternehmensbestandteil, auch nicht zu Zeiten der Diakonie Neuendettelsau. Die dort gezahlten Mieten sind nach epd-Informationen eher niedrig und entsprechen nicht mehr dem heutigen Mietspiegel. Der Sanierungsbedarf an den Gebäuden ist zudem hoch. Dass es für die dortigen Mieter künftig teurer wird, gilt als sehr wahrscheinlich.

Sprecher Heieck sagte dem epd, als Sozialunternehmen stehe für Diakoneo "die nachhaltige Erfüllung unseres sozialen und diakonischen Auftrags im Mittelpunkt". Der Immobilienbestand sei kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, "um diesen Auftrag dauerhaft und verlässlich erfüllen zu können". Dafür nicht benötigte Gebäude wolle man "verantwortungsvoll auf einen möglichen Verkauf hin" prüfen. Der Verkaufserlös komme dann Angeboten und Einrichtungen von Diakoneo zugute, etwa indem man benötigte Gebäude saniere.