Erlangen (epd). Die 34-jährige Taylor Swift gilt als größter Popstar unserer Zeit. Die Begeisterung, die sie mit ihrer Musik entfacht, spielt sich in bislang unbekannten Größenordnungen ab. Die Sängerin und ihre Rolle für die Frauenrechte und die Demokratie in Bayern sind Thema einer Diskussionsveranstaltung von BildungEvangelisch in Erlangen am Donnerstag, 24. Oktober, um 19:30 Uhr im Haus der Kirche "Kreuz + Quer". Es diskutieren der Professor für Literatur und Medien, Jörn Glasenapp, von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Katharina Gerund, Amerikanistin und Fakultätsfrauenbeauftragte der FAU Erlangen-Nürnberg, teilte BildungEvangelisch mit. Sie wollten der Frage auf den Grund gehen, ob Swift, die sich für die Rechte von Frauen und gegen die Diskriminierung von Minderheiten einsetzt, eine entscheidende Rolle im US-Wahlkampf spielen kann.

"Die Rolle und Position Taylor Swifts im politischen Diskurs ist ein sprechendes Beispiel dafür, wie zivilgesellschaftliches und künstlerisches Engagement Menschen inspirieren kann", sagte Julia Illner, Leiterin von BildungEvangelisch, die den Abend moderieren wird. Ein Erlanger Gesangsduo werde an dem Abend mit Gitarrenbegleitung Lieder von Taylor Swift aufführen, hieß es.