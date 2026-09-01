Gerolfingen (epd). Der Leiter des Evangelischen Bildungszentrums (EBZ) am Hesselberg bei Gerolfingen, Pfarrer Christoph Seyler, geht zum 1. Oktober vorzeitig in den Ruhestand. Aus gesundheitlichen Gründen habe er mehrere Monate seinen Dienst am Hesselberg nicht wahrnehmen können, heißt es in einem auf September datierten Abschiedsschreiben Seylers an Mitarbeitende des EBZ. Seine gesundheitliche Situation habe sich so weit stabilisiert, "dass ich mich nun auch auf die Ruhestandszeit freuen kann", heißt es weiter.

Zugleich ist Seylers Stelle bereits in der September-Ausgabe des "Amtsblatts" der bayerischen evangelischen Landeskirche ausgeschrieben. Der Verein der evangelischen Bildungszentren im ländlichen Raum suche "zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Führungspersönlichkeit" für die Leitung des EBZ am Hesselberg. Der Verein ist Träger der beiden Bildungshäuser Pappenheim und Hesselberg im westlichen Mittelfranken. Die beiden Einrichtungsleitungen bilden laut Stellenanzeige gemeinsam den Vorstand des Trägervereins.

Gesucht werden erfahrene Leitungspersönlichkeiten

Gewünscht wird etwa eine "mehrjährige Leitungserfahrung, idealerweise auch im Bildungsbereich" sowie "starke theologische, didaktische und konzeptionelle Fähigkeiten". Ehepaare können sich die Stelle teilen. Eine theologische oder theologisch-pädagogische Ausbildung wird zudem erwartet - für die Stelle kommen neben Pfarrpersonen beispielsweise auch Diakoninnen und Diakone oder religionspädagogische Fachkräfte infrage. Bewerbungsschluss ist der 30. September, besetzt werden soll die Stelle zum 1. Januar 2027.

Noch-Einrichtungsleiter Seyler schreibt in seinem Brief, es werde keine "große Abschiedsfeier, wie sie normalerweise üblich ist, und die die Hesselberger auch gerne ausgerichtet hätten", geben. Grund dafür ist seine gesundheitliche Situation und sein Wunsch, deshalb darauf zu verzichten. Der Hesselberg sei für ihn in seinen 13 Dienstjahren dort ein besonderer Ort geworden, "an dem unsere Kirche so offen und zugänglich für viele Menschen" sei.