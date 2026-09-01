Bayreuth, Marktredwitz (epd). Der ehemalige Selber Pfarrer und Dekan im Ruhestand Hermann Seißler ist tot. Er starb bereits am 21. August mit 81 Jahren, teilte die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, Berthild Sachs, am Dienstag mit. "Wir sind Hermann Seißler von Herzen dankbar, dass er seit seiner Ordination am 15. Juli 1973 sein Leben in den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums gestellt hat", sagte Sachs laut Mitteilung. "Über die weitsichtige Leitung des Dekanatsbezirkes und der Kirchengemeinde hinaus lagen ihm auch unsere landeskirchlichen Partnerschaften am Herzen." So habe Seißler die Beziehungen zu den lutherischen Christen in Tanga/Tansania ebenso wie zur Kirchengemeinde Asch und zur Region Westböhmen der evangelischen Kirche im benachbarten Tschechien gepflegt.

Hermann Seißler wurde 1944 in Schorndorf geboren. Seinen Dienst in der bayerischen evangelischen Landeskirche begann er 1973 als Vikar in Lindau. Später war er Pfarrer in Deinigen im Nördlinger Ries, in Marktredwitz und an der Immanuelkirche im Münchner Osten. Von 2004 bis 2009 war Seißler Dekan des Dekanatsbezirkes Selb im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet und zugleich geschäftsführender Pfarrer an der Stadtkirche Selb. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau in Marktredwitz und leitete als Vorsitzender das Diakonische Werk Selb-Wunsiedel. Seit 2025 war er verwitwet. Die Trauerfeier findet am 11. September um 11 Uhr in der Stadtkirche in Marktredwitz statt.