München (epd). Mit dem Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt hat Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in München elf Initiativen und Organisationen ausgezeichnet. "Ehrenamt schafft Zusammenhalt und gestaltet Zukunft", sagte Scharf bei der Verleihung am Montagabend laut Mitteilung. "Ich bin beeindruckt von der Vielzahl und der Vielfältigkeit der Bewerbungen und voller Respekt für die vielen Menschen, die sich in Bayern für andere einsetzen und damit das Miteinander stärken." Insgesamt waren über 430 Bewerbungen eingegangen.

In der Kategorie "Innovative Projekte" erhielten sechs Preisträger jeweils 10.000 Euro. Ausgezeichnet wurde der Aktionstag "Jugendfeuerwehr trifft Handwerk" der Bezirksjugendfeuerwehr Niederbayern, bei dem junge Menschen der Freiwilligen Feuerwehr Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort kennenlernen; die neue Vereinsstruktur des Wintersportvereins Patersdorf im Landkreis Regen, mit der der Verein zukünftig von einem Team statt von einer einzelnen Person geführt wird und die Erholungswochen für pflegende Angehörige und Menschen mit Demenz der Bildungs- und Erholungsstätte Langau in Steingaden im Landkreis Weilheim-Schongau.

Weitere Preisträger in der Kategorie "Innovative Projekte" sind das "Hilfebüro" der Stiftung Sozialidee in Nürnberg, das arme und benachteiligte Menschen bei Aufgaben im Alltag unterstützt; das Projekt "Schwer Okay", das in Augsburg und Bamberg jungen Erwachsenen dabei hilft, mit dem Thema Tod und Trauer umzugehen sowie das Projekt "Kleiner Kitabrief und Kleiner Wirtebrief" des Vereins Zukunft trotz Handicap aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München. Es bietet Menschen mit Behinderungen neue Perspektiven in Berufsfeldern mit hohem Fachkräftebedarf und ermöglicht so die Inklusion im Arbeitsleben.

In der Kategorie "Neue Ideen" erhielten fünf Preisträger jeweils 3.000 Euro. Ausgezeichnet wurde die Idee "Behinderte besuchen Senioren" des Vereins Arche Landsberg in Landsberg am Lech, bei der sich Menschen mit Behinderungen und Senioren zur gemeinsamen Freizeitgestaltung treffen. Weitere Preisträger sind das Konzept "Ausbildung ehrenamtlicher Schwimmlehrer Basis I zur Unterstützung im Schulsport" der Stiftung Deutschland Schwimmt mit Sitz im Landkreis Nürnberger Land und das "3K-Projekt: Sport und Bildung im Verein 'Kegeln, KI, Klarblick'" des Vereins Bayreuther Sportkegler, das die mentale Stärke in Alltag und Sport in den Fokus rückt und körperliche, geistige und soziale Gesundheit fördert.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden der "Mobile Treffpunkt des Nachbarschaftstreffs im Hasenbergl München" der Diakonie Hasenbergl, bei dem ein Lastenrad als mobiler Treffpunkt eingesetzt wird, um Anwohnern eine Plattform für Dialog, Informationsaustausch und Planung eigener Veranstaltungen zu bieten sowie die Idee "Kinderfeuerwehr mit Bee-Bot stärken" der Bücherei BuchCafé und der Kinderfeuerwehr in Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt, bei dem Kindern spielerisch die Aufgaben und Einsätze der Feuerwehr vermittelt und ihre Problemlösungskompetenzen gefördert werden.