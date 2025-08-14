Würzburg, Regensburg (epd). Wegen der anhaltend hohen Temperaturen und der ausbleibenden Niederschläge haben vier bayerische Regierungsbezirke für die nächsten Tage eine Waldbrand-Luftbeobachtung angeordnet. Es erfolgten Beobachtungsflüge in den besonders gefährdeten Gebieten der Regierungsbezirke Ober- und Unterfranken, Niederbayern und der Oberpfalz, teilen die Regierungen auf ihrer Internetseite mit.

Die vorbeugende Luftbeobachtung finde in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt, heißt es. Aufgrund des schönen Wetters sei mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen. Auch dadurch sei die Waldbrandgefahr deutlich erhöht.

Die Regierungen appellierten dringend, in Wald und Flur äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Fahrzeuge sollten wegen des Brandrisikos durch heiße Katalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden. Die Bevölkerung wird gebeten, Waldbrände sofort und mit möglichst genauer Ortsangabe an die Feuerwehr unter der Nummer 112 zu melden.