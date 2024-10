Augsburg (epd). Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen gegen JVA-Mitarbeiter wegen möglicher "Körperverletzung im Amt". Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, Oberstaatsanwalt Andreas Dobler, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Samstag auf Anfrage bestätigte, habe es dort am Donnerstag einen Polizeieinsatz gegeben. "Es geht um die Überprüfung interner Vorgänge auf ihre strafrechtliche Relevanz hin im Hinblick auf Körperverletzung im Amt."

Es bestehe der Anfangsverdacht, dass einzelne Gefangene möglicherweise unbekleidet in einem 'besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände' untergebracht worden sein sollen, ohne dass die besonderen Voraussetzungen für diese Maßnahme vorlagen", teilte der Pressesprecher mit. Zuerst hatte darüber die Tageszeitung "Augsburger Allgemeine" berichtet.

Zudem gehe die Staatsanwaltschaft Vorwürfen nach, wonach es zu "tätlichen Übergriffen einzelner Beschäftigter auf einzelne Gefangene" gekommen sein soll. Es werde aber darauf hingewiesen, dass bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte, so Oberstaatsanwalt Dobler. Die JVA Augsburg-Gablingen wurde 2015 erbaut und hat rund 600 Haftplätze.