Schweinfurt (epd). In Bayern sind in der ersten Jahreshälfte deutlich weniger Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen worden als im Vorjahreszeitraum. 89.440 Benziner seien zugelassen worden und 41.205 Diesel-Pkws - ein Minus von 22,8 beziehungsweise 20,9 Prozent verglichen mit dem ersten Halbjahr 2024, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mit.

Nur noch 43,5 Prozent der im ersten Halbjahr 2025 neu zugelassenen Pkw werden ausschließlich mit einem klassischen Verbrennungsmotor angetrieben. Insgesamt sank die Zahl der Kfz-Neuzulassungen auf 358.064 Fahrzeuge (minus 6,1 Prozent). Auch die Zahl der neu angemeldeten Pkws ist rückläufig: Sie sank auf 300.169 (minus 1,3 Prozent).