Nürnberg (epd). Mit der Aktion "Advents-Fünfziger" will die Evangelische Jugend Spendenwillige motivieren, in den kommenden Wochen 50 Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu geben. Wie die Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern am Dienstag mitteilte, wolle man so mindestens 2.000 Euro für Projekte im kommenden Jahr sammeln, darunter Freizeiten, Trainings, Seminare und Workshops, die einen inhaltlichen Schwerpunkt auf Demokratiebildung legen.

Als besondere Motivation habe sich der Stiftungsvorstand bereiterklärt, beim Erreichen vorher gesteckter Zielmarken Aufgaben zu übernehmen. "Wir möchten zeigen, dass wir bereit sind, uns persönlich einzusetzen, wenn es um die Zukunft junger Menschen geht", sagte der Stiftungsvorsitzende Patrick Wolf laut Mitteilung. Wenn beispielsweise 500 Euro zusammenkommen, werde der Stiftungsvorstand nach einem Adventsgottesdienst in Nürnberg Flyer verteilen und EJB-Weihnachtskugeln verkaufen. Werden die 2.000 Euro geknackt, fährt Wolf an Heiligabend 240 Kilometer mit dem Rad.

Fortschrittsbalken zeigt aktuellen Sammelbetrag

Die Aktion werde auf Instagram unter dem Hashtag "#Adventsfünfziger" begleitet. Wer möchte, könne sich mit einem Porträtbild und einem Statement beteiligen. Ein Fortschrittsbalken auf der Internetseite der Stiftung zeige kontinuierlich, wie nah das nächste Ziel ist. Es müssen der Mitteilung zufolge auch nicht genau 50 Euro gespendet werden - auch kleinere oder größere Beträge seien gern gesehen.