Würzburg (epd). Das Museum für Franken auf der Festung Marienberg in Würzburg lädt in den Wochen vor Weihnachten und über den Jahreswechsel zu verschiedenen Aktionen für Kinder und Familien ein. Los geht es am kommenden Freitag (5. Dezember) ab 16 Uhr mit einem Märchennachmittag samt Nikolausbesuch, wie das Museum mitteilte. Beim "Sonntagsspaziergang" am 7. Dezember gehe es dann um "Nikolaus und andere Heilige". Ab 14.30 Uhr erfahren Groß und Klein "mehr über den bärtigen Geschenkebringer", hieß es.

Zu einem weiteren Sonntagsspaziergang lädt das Museum für Franken am vierten Adventssonntag (21. Dezember) ein: Unter dem Motto "Weihnachten im Museum" ist das Fest der Feste und seine Bräuche Thema. Die Führung startet um 14.30 Uhr. Am 28. Dezember ab 13 Uhr findet der Familiennachmittag zur aktuellen Sonderausstellung "1525 - Franken fordert Freiheit ein" statt, und im neuen Jahr am 8. Januar (14.30 Uhr) befasst sich die Familienführung "Festung und Ritter" mit dem mittelalterlichen Leben auf der Burg.