München (epd). Eine Aufnahme von einem durch Borkenkäferbefall kahlen Wald im Harz hat den 26. Wettbewerb "Pressefoto Bayern" gewonnen. Das Foto des 53-jährigen Bildjournalisten Matthias Schrader sei für die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) entstanden und trage den Titel "Lichtblick", teilte der Bayerische Journalistenverband (BJV) am Freitag als Ausrichter des Wettbewerbs mit. Es zeige einen Dampfzug, der durch den stark geschädigten Wald fährt, und verknüpfe damit mit einer "fast schmerzhaften Bildsprache" eindrucksvoll Ursache und Wirkung des Klimawandels, urteilte die Jury.

Die Preisverleihung hatte am Freitag im Senatssaal des Bayerischen Landtags stattgefunden. Schrader lebe und arbeite seit rund 30 Jahren in Bayern, stamme aber gebürtig aus dem Harz. Der Brocken als höchster Berg im Harz sei ein Motiv, zu dem er immer wieder zurückkehre, hieß es. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Die Jury kürte außerdem weitere Siegerinnen und Sieger in den Kategorien Serie, Tagesaktualität, Bayern - Land und Leute, Kultur, Sport sowie Umwelt und Energie. Zudem wurde ein Nachwuchspreis für Teilnehmende bis 35 Jahre vergeben.