Regensburg, Passau (epd). Zum Reformationstag am kommenden Donnerstag (31. Oktober) befassen sich kirchliche Veranstaltungen mit den Themen Zukunft der Kirche, Freiheitsräume und Sehnsuchtsorte. Das evangelische Dekanat Regensburg hat die Theologin Maren Bienert (Hildesheim) zum Festvortrag um 19 Uhr in die Dreieinigkeitskirche eingeladen. Die Professorin für Systematische Theologie referiert über "Freiheits(t)räume" und die Freiheitsideale bei Kant und in der Gegenwart.

In Passau ist in der Kirche St. Matthäus der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler als Festredner zu Gast. Ab 19 Uhr befasst er sich mit dem Thema "Kirche der Zukunft und Zukunft der Kirche". In seiner Predigt anlässlich des Gottesdienstes zum Reformationsfest werde er illustrieren, wie er sich die Kirche von morgen vorstelle, teilte das Dekanat Passau mit.

Der zentrale Gottesdienst zum Reformationstag im neuen Dekanatsbezirk Cham, Sulzbach-Rosenberg und Weiden findet um 19 Uhr in der Michaelskirche in Weiden statt. Als Festprediger sind Dekanin Ulrike Dittmar und Dekan Thomas Guba angekündigt.

In Landshut wird den Festgottesdienst zum Reformationsfest der Motettenchor der Christuskirche mit Kirchenmusikdirektor Tobias Frank (München) und Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner (Landshut) in Form eines Evensongs gestalten, teilte das Dekanat Landshut mit. Die Festpredigt hält Dekanin Nina Lubomierski über "Sehnsuchtsorte".

In Neumarkt predigt Dekanin Christiane Murner im Festgottesdienst um 19 Uhr in der Christuskirche. Außerdem werde die Ausstellung "Wie sieht deine Traumkirche aus?" eröffnet, mit Einsendungen aus einem Malwettbewerb für Kindergärten. In Ingolstadt predigen am Reformationstag Dekanin Gabriele Schwarz und Dekan Thomas Schwarz in der Matthäuskirche um 19.30 Uhr zu "Kirche in der säkularen Gesellschaft".