München, Nürnberg (epd). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft am 26. September zu Kundgebungen in 15 deutschen Großstädten auf, darunter auch in Nürnberg. Unter dem Motto "Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente." will der Arbeitnehmerverband ein Zeichen gegen Sozialabbau setzen, heißt es in einer Meldung des DGB Bayern vom Mittwoch. Von der Politik fordere der DGB Sicherheit im Alter, gute Gesundheitsversorgung, bezahlbare Pflege und Schutzrechte in der Arbeitswelt.

Die Kundgebung in Nürnberg soll den Angaben zufolge um 12 Uhr auf dem Kornmarkt stattfinden. Die Hauptrede halte der IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Zudem werde der Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl, erwartet. Aus allen Regionen Bayerns würden kostenfreie Busshuttles für Mitglieder und Nicht-Mitglieder des DGB Bayern nach Nürnberg organisiert, so die Mitteilung weiter. Informationen zur Anmeldung gibt es über die zuständigen DGB-Regionen.