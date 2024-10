Zirndorf (epd). "Ermalte Fotografien" zeigt eine Ausstellung "Weg der Kreuze" in der Stadtkirche von Zirndorf von Freitag, 25. Oktober bis zum Freitag, 15. November. Die Kompositionen von Werner Schwanfelder zum Kreuz seien erstmals mit Erfolg auf dem Kirchentag in Nürnberg 2023 ausgestellt worden, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Dekanats Fürth. Die 20 gezeigten Werke seien eine Kombination von Fotografie und künstlicher Malerei.

Schwanfelder wolle mit seinen Arbeiten ausdrücken, dass das Kreuz die Verbindung zwischen Himmel und Erde ausdrücke. Den Fotografen beeindruckten aber auch die Wegkreuze in Franken an Weggabelungen, auf Hügeln oder Berggipfeln. "Damit ist das Kreuz ein Symbol für die Stabilität unserer Gesellschaft", sagt er.

Der Künstler fotografiert zunächst ein Kreuz und beginnt dann die Strukturen des Bildes zu zerstören, erklärt er. "Der Beginn ist die generelle Infragestellung." Anschließend füllt er Lücken mit Farbe, zerfleddert gerade Strukturen, aber bringt Zerstörungen auch wieder in Ordnung. Ein Kreuz ist dem Leid der Menschen in der Ukraine gewidmet, ein anderes den Hungernden in der Sahelzone. Es gibt Kreuze, die die Freude des Lebens ausdrücken, aber auch Kreuze, die vom Leid in die Hoffnung weisen.