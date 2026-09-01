München (epd). Zu einem besonderen Sport- und Begegnungstag lädt das Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe am 10. September anlässlich seines 10-jährigen Bestehens an die Ruderregattastrecke Oberschleißheim ein. Unter dem Motto "Gemeinsam bewegen" gehe es bei einem Triathlon von und mit wohnungslosen Menschen vor allem um Begegnung und gelebte Teilhabe, teilte das Netzwerk am Dienstag mit.

Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Fitnesslevel geeignet und richtet sich nicht nur an wohnungslose Menschen, sondern auch an Unterstützer, Partner und die interessierte Öffentlichkeit, hieß es weiter. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen. Der Wettbewerb findet von 13 bis 18 Uhr statt und wird von einem Rahmenprogramm mit Musik sowie Essen und Getränken begleitet.

Teilnahme allein, im Team oder in einer Staffel möglich

Der Triathlon verbindet Schwimmen, Radfahren und Laufen beziehungsweise Walking, so die Veranstalter. Teilnehmende können zwischen verschiedenen Distanzen wählen. Die Teilnahme ist allein, im Team oder in einer Staffel möglich. Auch Partnerschaften, etwa mit Freunden, Sponsoren, Mitarbeitenden oder Klienten, seien vorgesehen. Kinder können sich ebenfalls beteiligen: Für sechs- bis 14-Jährige wird ein eigener Kids Run über 1,5 oder 3 Kilometer angeboten.

Das Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe entstand 2016 als informeller Zusammenschluss sozialer Träger der Wohnungslosenhilfe, die ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit koordinieren und sich gemeinsam für die Belange wohnungsloser Menschen einsetzen wollten. Zum Netzwerk gehören der Katholische Männerfürsorgeverein München e.V. (kmfv), der Internationale Bund (IB), die Diakonie München und Oberbayern gGmbH, der SkF München e.V., die gemeinnützige GmbH des Projektevereins, Horizont e.V., Condrobs e.V. sowie Unternehmen und Initiativen wie Hirn Herz Hand e.V., Breitenstein, Renate Stichter Stiftung und die Münchner Wohnen.