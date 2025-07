Bad Windsheim (epd). Der Freistaat ist nach Einschätzung der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) angesichts des Personalmangels auf die Unterstützung durch ausländische Pflegekräfte angewiesen. Es gehe darum, diese ausländischen Pflegekräfte langfristig in Bayern zu halten und sie bei der Integration zu unterstützen, sagte Gerlach am Montag bei der Eröffnung des "Internationalen Pflegecampus Bad Windsheim" laut Mitteilung.

Der Pflegecampus in der mittelfränkischen Kleinstadt bildet den Angaben zufolge Pflegefachkräfte aus vielen Ländern aus und unterstützt sie bei der Integration sowie beim Spracherwerb. Die angehenden Pflegekräfte wohnen auch auf dem Campus: So wird daraus ein Ort der interkulturellen Begegnung und des Austauschs. "Ich bin überzeugt: Der Campus wird Fachkräfte aus Deutschland und aus anderen Ländern anziehen", erläuterte die Gesundheitsministerin.

Das Projekt wird wissenschaftlich durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg begleitet. So könnten innovative Lehrmethoden entwickelt und an die Bedürfnisse der Praxis angepasst werden. Um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, brauche es die richtigen Bedingungen, sagte Gerlach. Ein wichtiger Baustein sei dabei die "fast lane", also die schnelle Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch das Landesamt für Pflege.